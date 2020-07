La regina Elisabetta lancia il gin di Buckingham Palace (e va subito a ruba) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Buckingham Palace tra passato, presente e futuro sfoglia la gallery La sofisticata confezione color azzurro chiaro non lascia dubbi sulle intenzioni del prodotto. A partire dall’etichetta: “Buckingham Palace Dry Gin”. E al costo di 40 sterline a bottiglia, al momento acquistabile solo presso il sito del palazzo reale e andato esaurito in appena otto ore, questo nuovo liquore della monarca promette non solo di rinnovare una tradizione molto cara a corte ma anche di risollevare le sorti finanziarie, al momento piuttosto preoccupanti, del ... Leggi su iodonna

