La recente assoluzione del Manchester City è l'ennesima conferma che il FFP dell'UEFA è un grandissimo bluff (Di mercoledì 15 luglio 2020) Pochi giorni il TAS di Losanna ha annullato la sospensione per due stagioni del Manchester City dalle coppe europee giudicando infondate le ragioni che avevano portato l'Organo di Controllo Finanziario dell'UEFA a richiedere l'esclusione del club britannico per non aver rispettato i paletti imposti dal Fair Play Finanziario. La suddetta sentenza, una volta emessa, ha scatenato moltissime polemiche ed indignazione in tutta Europa: il fatto che una società ricca e dal peso politico importante... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : recente assoluzione Motorizzazione di Napoli, tutti assolti dopo otto anni: i giudici sconfessano l'inchiesta Il Mattino La recente assoluzione del Manchester City è l'ennesima conferma che il FFP dell'UEFA è un grandissimo bluff

Pochi giorni il TAS di Losanna ha annullato la sospensione per due sta ...

Tassa di soggiorno a Roma, la procura: 3 anni a due albergatori

Linea dura della procura contro gli albergatori accusati di non aver girato al Comune la tassa di soggiorno, nonostante il decreto rilancio, recentemente varato dal Governo in seguito all’emergenza co ...

Pochi giorni il TAS di Losanna ha annullato la sospensione per due sta ...Linea dura della procura contro gli albergatori accusati di non aver girato al Comune la tassa di soggiorno, nonostante il decreto rilancio, recentemente varato dal Governo in seguito all’emergenza co ...