La popolazione mondiale al “giro di boa”, Lancet: “Calerà dal 2064, Italia dimezzata nel 2100” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Secondo un maxi studio di modellizzazione pubblicato su Lancet la popolazione mondiale potrebbe raggiungere il picco nel 2064 con circa 9,7 miliardi di persone e in seguito potrebbe iniziare un’inversione di tendenza che farà scendere gli abitanti globali a quota 8,8 miliardi a fine secolo, con 23 paesi, tra cui l’Italia, che vedranno ridurre le loro popolazioni di oltre il 50%. L’analisi è stata condotto dai ricercatori dell’Institute for Health Metrics and Evaluation alla School of Medicine dell’University of Washington: secondo gli scienziati, entro il 2100, nei 195 Paesi considerati, 183 non avranno tassi di fertilità abbastanza alti da mantenere le popolazioni attuali senza politiche di immigrazione liberale. Per ... Leggi su meteoweb.eu

