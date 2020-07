La peste bubbonica sta tornando? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ritorna la peste bubbonica. Un focolaio si è acceso nelle scorse settimane in Mongolia dove le autorità hanno imposto la quarantena alla cerchia di persone venute in contatto con un 15enne rimasto ucciso dalla malattia, secondo quanto riportato. La vittima è morta nella provincia occidentale del Govi-Altai, ha informato il Centro nazionale per le malattie zoonotiche, ovvero quelle che si trasmettono dagli animali all'uomo. Il campanello d'allarme era già scattato lo scorso maggio quando nella provincia di Bayan-Ulgii era morta di peste una coppia dopo aver mangiato carne di marmotta. Le autorità avevano isolato per una settimana la zona occidentale della Mongolia. Altri due casi accertati sono segnalati nella provincia di Khovd. Alcuni distretti sono confinati. Il ministero della Salute ha allertato ... Leggi su gqitalia

