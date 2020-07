La pantomima della mascherina: dove tanto e dove niente (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEntro dal parrucchiere. La ragazza addetta all’accoglienza mi fa notare, invitandomi a rialzarla, che ho la mascherina sotto il naso. Obbedisco, come all’ordine di avvicinarmi per farmi misurare la temperatura, scusandomi se con i 40 gradi all’ombra avessi osato respirare prima di entrare nel Salone, dove le misure sono ancora rispettate in maniera restrittiva. Posti alternati per garantire le distanze e dipendenti tutti al lavoro combattendo tra lo scirocco dei phon e i dispositivi di sicurezza. Ma la legge lo impone e qui, come in tutte le attività che rischiano la chiusura, ulteriori e insostenibili stop che incidono sulla salute economica sono temuti almeno quanto il Covid. Peccato che, ad un certo punto al mio fianco, oltre il metro di distanza naturalmente, ci ... Leggi su anteprima24

PaoloPichierri : @il_burocrate @trinity_mio @6Stars13 siamo al risultato finale della pantomima iniziata nel '94 con la discesa in c… - BidoliNicola : @g_occhionero che i Dem e i banchieri hanno ceduto di schianto consegnando le chiavi della Fed a Trump, con tanto d… - Mario_Supermd : @GuidoCrosetto Purtroppo sarà decisione a 40gradi circa, cioè quella dell’inclinazione della testa verso il cellula… - c_digiangiacomo : RT @Comemigirano: Le indagini hanno messo in evidenza l’intervento di una manina tricolore nella costruzione della pantomima Russiagate, fi… - Comemigirano : Le indagini hanno messo in evidenza l’intervento di una manina tricolore nella costruzione della pantomima Russiaga… -

Ultime Notizie dalla rete : pantomima della La pantomima della mascherina: dove tanto e dove niente anteprima24.it Ponte di Genova, Francesco Specchia: "La De Micheli ha applicato la legge, il M5S poteva aspettare la sentenza ed evitare la pantomima"

Francesco Specchia (Libero): "I 5 Stelle non hanno probabilmente valutato la portata delle bordate delle loro promesse, è successo col Tav, succederà con l'Ilva, sistematicamente fai una proposta, te ...

La pantomima di Arantxa

Arantxa, si impegna affinchè Bellita rinunci ad andare al Cafè del Duende per conoscere la Dama del mistero.

Francesco Specchia (Libero): "I 5 Stelle non hanno probabilmente valutato la portata delle bordate delle loro promesse, è successo col Tav, succederà con l'Ilva, sistematicamente fai una proposta, te ...Arantxa, si impegna affinchè Bellita rinunci ad andare al Cafè del Duende per conoscere la Dama del mistero.