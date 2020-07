La ministra Azzolina si fida delle famiglie italiane: gli studenti misureranno la temperatura a casa (Di mercoledì 15 luglio 2020) La misura della temperatura corporea degli studenti 'viene fatta a casa', intendendo cosi' 'responsabilizzare' ancora di più le famiglie. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nel ... Leggi su globalist

