“La mia famiglia…”. Yari Carrisi, l’affronto a papà Al Bano è senza precedenti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mistero sul rapporto tra Yari Carrisi e suo padre Al Bano. Ciò che è successo nelle scorse ore getta decisamente molte ombre e fa ipotizzare un possibile deterioramento del loro legame affettivo. L’indizio social sembra non lasciare molto spazio ad interpretazioni, visto che il figlio dell’artista originario di Cellino San Marco lo ha voluto ‘tagliare’ fuori dalla famiglia. Innanzitutto Yari preferisce su Instagram non utilizzare il cognome del papà, ma ama usare quello della madre. Lui si chiama infatti Yari Power sul popolare social network. Ma, come detto poco fa, alcune ore fa ha dato vita ad una storia che è quasi un affronto al genitore. Nella foto in questione sono immortalate la mamma Romina Power, le sue sorelle tra cui la scomparsa Ylenia, e ... Leggi su caffeinamagazine

