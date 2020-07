La Merkel si sente presa in giro. Per Giuseppi si mette male (Di mercoledì 15 luglio 2020) La gentilezza è fuori discussione: Angela Merkel è stata sempre cortese e prodiga di complimenti nei confronti di qualsiasi presidente del Consiglio italiano. O almeno loro hanno avuto quella impressione, e l'hanno riferita in pubblico. E' accaduto anche a Giuseppe Conte che l'ha incontrata per la prima volta non come cancelliera, ma come presidente di turno del semestre europeo. Ma non è andata bene come sperava il premier italiano, e il rischio che sia amaro per l'Italia l'imminente consiglio europeo sul Recovery Fund è davvero molto alto. O perché ancora una volta si uscirà rimandando le vere decisioni ad altra occasione, o per il taglio notevole che Roma si troverà di fronte alle proprie aspettative di aiuto. Perché secondo autorevoli fonti tedesche la mediazione della Merkel con i paesi che ... Leggi su iltempo

«Ho incontrato Mario Draghi, mi ha fatto un'ottima impressione». Il candore con cui Luigi Di Maio riesce a sembrare uno sventurato inadatto ad ogni piè sospinto è uno di quei talenti impossibili da im ...

Autostrade, Berlino e Pechino spingono per evitare lo strappo

Tra meno di un’ora, salvo rinvii (questo governo ci ha abituati a slittamenti fiume, anche di giorni), si dovrebbe tenere il cruciale Consiglio dei ministri sul dossier Autostrade. L’esecutivo di Gius ...

