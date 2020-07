La maggioranza si spacca sul Mes, Italia Viva vota sì alla risoluzione di Più Europa (Di mercoledì 15 luglio 2020) La maggioranza si spacca sul Mes. Italia Viva vota la risoluzione di Più Europa. Lega e Fdi dicono no, Forza Italia lascia l’Aula. ROMA – La maggioranza si spacca sul Mes. La risoluzione di Più Europa ha visto il sì da parte di Italia Viva e il no del Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle. L’utilizzo del Fondo Salva Stati per le spese sanitarie è stato respinto dalla Camera con 402 voti a contrari anche se non sono mancate le tensioni all’interno dell’esecutivo. Il partito di Matteo Renzi, infatti, ha espresso il suo voto favorevole ribadendo la propria posizione su ... Leggi su newsmondo

Provincia di Varese, sulla riconferma di Antonelli si spacca Forza Italia

Ieri sera, 14 luglio, si è tenuta una riunione politica incentrata sul futuro assetto dell’attuale maggioranza in vista delle prossime elezioni di secondo livello per Villa Recalcati. Un incontro che ...

