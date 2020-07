"La Lombardia respira. Togliere le mascherine è un patto coi cittadini" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Alberto Giannoni L'assessore: l'infezione pare meno aggressiva, coi giusti comportamenti si può allentare un po' Giulio Gallera, assessore regionale al welfare. La Lombardia respira. Qual è la situazione? «La situazione è sotto controllo, in netto miglioramento dal punto di vista clinico. Il numero delle persone in terapia intensiva è molto basso, quei pochi sono persone con altre patologie, e col Covid che si riscontra in modo asintomatico. Persone con altri problemi che sono anche positive. Anche gli 8 di oggi si spiegano così: facciamo i tamponi prima del ricovero». Cosa è successo? «Il virus sembra meno aggressivo, il perché lo dirà la scienza. Noi osserviamo è che le ... Leggi su ilgiornale

La Lombardia, dopo mesi di apnea da coronavirus, torna leggermente a respirare: ecco cosa cambia da domani, 15 luglio 2020. Ci siamo. Manca solo un giorno e la Lombardia inizia ad intraprendere il ...

Un’emergenza sanitaria senza precedenti, il senso del dovere, la scelta di partire per le “zone rosse” d’Italia. Fra i medici della task force Covid-19 ingaggiata durante il lockdown, c’era anche il l ...

