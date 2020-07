La litigiosità in sede civile e commerciale nei paesi Ue (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quadro di valutazione della giustizia UeLe tabelleContenzioso in aumentoQuadro di valutazione della giustizia UeTorna su Nei giorni scorsi è stato reso The 2020 EU Justice scoreboard (1) ossia il quadro di valutazione della giustizia della UE. Il quadro di valutazione della giustizia dell'UE è una componente chiave della politica sullo stato di diritto dell'UE. Al quadro di valutazione che presenta una panoramica comparativa dei sistemi giudiziari dell'UE, seguirà – assume la Commissione Europea - una relazione sullo stato di diritto che fornirà una sintesi specifica per paese degli sviluppi significativi negli Stati membri. Attualmente possiamo ad esempio raffrontare i dati sulla litigiosità per quanto riguarda il primo grado con riferimento al settore civile e commerciale. Le ... Leggi su studiocataldi

