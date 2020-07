La lettera di Di Maio che spiega perché ha incontrato Letta, Draghi e Mion dei Benetton (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il direttore del Fatto Marco Travaglio nel suo editoriale di ieri ha accusato i Cinque Stelle di aver reagito all’intervista del premier Conte sulla revoca della concessione ad Autostrade con “encefalogramma piatto”: in particolare era rimasto in silenzio il ministro Luigi Di Maio. Così come in questi giorni, lui e gli altri big M5S, erano rimasti silenti sulla “vergognosa riabilitazione” di Berlusconi ad opera del Pd. Travaglio, in prima pagina, ha chiesto anche conto all’ex capo politico del Movimento dei suoi incontri con Mario Draghi e Gianni Letta: la risposta del titolare della Farnesina è stata pubblicata oggi sul quotidiano: Gentile Direttore, la seguente perché ... Leggi su nextquotidiano

