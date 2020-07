La Lega perde anche Sica: l’ex sindaco di Pontecagnano tra Forza Italia e Iv (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ernesto Sica saluta la Lega e tratta con Forza Italia ed Italia Viva un posto in lista alle prossime elezioni regionali. Ormai è fuga dal Carroccio: l’ex sindaco di Pontecagnano, consigliere provinciale della Lega a Salerno, ha annunciato in un’intervista al Mattino la decisione di mollare Salvini. Resta in campo però per le prossime elezioni regionali: Sica avrebbe avuto una doppia offerta (Forza Italia e Italia Viva) di candidatura. Questione di ore e poi arriverà la decisione. L'articolo La Lega perde anche Sica: l’ex ... Leggi su anteprima24

