La Juventus sbatte sul Sassuolo | il Lecce travolto dalla Fiorentina Vince la Roma | solo un pari per la Lazio

Sono appena terminate le gare delle 21:45 valide per la trentatreesima giornata di serie A. Spettacolo tra Sassuolo e Juventus, con i bianconeri che nel primo tempo vanno prima in vantaggio con Danilo e Higuain e poi si fanno rimontare dai neroverdi che la riaprono con Djuricic e Berardi. La squadra di De Zerbi passa addirittura in vantaggio con Caputo, ma la Juventus si salva sul 3-3 grazie ad Alex Sandro. Brutta sconfitta casalinga per il Lecce che viene travolto in casa per 1-3 dalla Fiorentina, per i viola sono andati in gol Chiesa, Ghezzal e Cutrone. La Roma batte il Verona all'Olimpico per 2-1 grazie alle reti di Veretout e Dzeko. La Lazio infine, pareggia 0-0 in casa dell'Udinese

Risposta fragile sul tiro di Danilo, più attenuanti nel duello con Higuain. Salva bene su Ronaldo. Prende campo ad Alex Sandro, fino ad arrivare in zona Szczesny: pericolo vero. E costante. Chiriches ...

