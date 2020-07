La faccia tosta di Salvini che si lamenta perché non c’è la revoca ai Benetton (Di mercoledì 15 luglio 2020) Matteo Salvini ha delle idee, ma se non vi piacciono ne ha delle altre. Stamattina infatti, dopo l’annuncio dell’accordo in consiglio dei ministri tra i Benetton e il governo per Autostrade per l’Italia, ha fatto girare tra le agenzie di stampa la seguente dichiarazione: “Nessuna revoca (come promesso dai 5Stelle), tanti altri soldi pubblici spesi e, anche oggi, cantieri fermi e le solite code, in Liguria e in mezza Italia. Incapaci o complici?”. Si tratta dello stesso Salvini che qualche giorno fa non diceva assolutamente nelle sue dichiarazioni che si doveva revocare la concessione ai Benetton: “Sono i 5 stelle che da due anni non decidono cosa fare. È una scelta legale non politica. Io mi occupavo di mafia di droga e di immigrazione, il ... Leggi su nextquotidiano

Matteo Salvini ha delle idee, ma se non vi piacciono ne ha delle altre. Stamattina infatti, dopo l’annuncio dell’accordo in consiglio dei ministri tra i Benetton e il governo per Autostrade per l’Ital ...

Matteo Salvini ha delle idee, ma se non vi piacciono ne ha delle altre. Stamattina infatti, dopo l'annuncio dell'accordo in consiglio dei ministri tra i Benetton e il governo per Autostrade per l'Ital ...