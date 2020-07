La dinamica dell’incidente tra la bici e il furgone che ha ucciso tre ragazzi tra Andria e Barletta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tre sono morti sulla strada statale 170 tra Andria e Barletta, all’altezza di Canosa di Puglia, investiti all’alba da un furgone mentre erano a bordo di una bicicletta elettrica. L’impatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino. I passeggeri a bordo del furgone stavano andando a lavorare quando, per cause in corso di accertamento, hanno travolto la bici elettrica con a bordo tre ragazzi. Uno dei due deceduti aveva 19 anni ed era di Barletta; dell’altro è in corso l’identificazione perché non aveva documenti e il terzo, un 17enne di Barletta, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bonomo di Andria, dove è morto in mattinata. La ... Leggi su nextquotidiano

