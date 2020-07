La dieta mima-digiuno riducono i rischi di cancro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Premessa indispensabile prima di leggere: quella che andremo a descrivere non è una cura fai-da-te. Rivolgersi allo specialista è il requisito numero uno per non sbagliare. E commettere errori quando si ha a che fare con un tumore è l'ultima cosa che possiamo augurarci. Di cosa stiamo parlando? Della dieta mima-digiuno in grado, secondo uno studio internazionale pubblicato su Nature e coordinato dall'Ifom di Milano e dal Policlinico Universitario San Martino di Genova, con il sostegno di Airc, di potenziare gli effetti delle cure ormonali contro il cancro al seno, rallentando la progressione della malattia. Se questi risultati preliminari saranno confermati in studi clinici più ampi, la dieta mima-digiuno potrà essere iniziata sotto ... Leggi su panorama

HuffPostItalia : Valter Longo: 'La dieta mima-digiuno un jolly nelle terapie contro il tumore al seno' - panorama_it : Cicli di alimentazione ipocalorica allontano le probabilità di malattia. Lo sostiene uno studio italiano pubblicato… - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Valter Longo: 'La dieta mima-digiuno un jolly nelle terapie contro il tumore al seno' - Yogaolic : @HuffPostItalia E dire che quando si diceva del digiuno si parlava di sciocchezze ma adesso la dieta mima digiuno ha un suo perché ?? - PatriziaOrlan11 : RT @HuffPostItalia: Valter Longo: 'La dieta mima-digiuno un jolly nelle terapie contro il tumore al seno' -