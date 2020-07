La Ceccardi va a Livorno e sfida i compagni: “Io sono antifascista, la mia famiglia è di sinistra” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Livorno, 15 lug – La campagna elettorale per le regionali in Toscana è già entrata nel vivo. La pasionaria leghista, Susanna Ceccardi, sta battendo la regione a tappeto. Ieri la candidata alla presidenza per il centrodestra è andata nel cuore rosso toscano per eccellenza: il quartiere popolare di Livorno. Scontata la contestazione degli antifascisti, che hanno preso a dare della “fascista” alla Ceccardi. Lei però li ha sfidati sul loro stesso terreno, dando vita ad un comizio botta e risposta. L’europarlamentare della Lega si è definita “antifascista”, accusando il Pd di essere “antifascisti solo a parole”. Insomma la questione si è trasformata in una sorta di gara di antifascismo. La ... Leggi su ilprimatonazionale

Affaritaliani : Regionali, Ceccardi a tu per tu con contestatori a Livorno - fabiom71 : RT @annabocella: Ho sempre amato e seguito #BoboRondelli . Ora lo venero. Che dite, facciamo girare? - lorenzB59 : RT @repubblica: Ceccardi in tour elettorale, Bobo Rondelli le canta Imagine - raspa90 : RT @repubblica: Ceccardi in tour elettorale, Bobo Rondelli le canta Imagine - bravimabasta : RT @SilviaBeconi: “Con la chitarra si fanno le meglio rivoluzioni” #BoboRondelli #Ceccardi #Livorno #Imagine #iltirreno #chitarra #elezion… -

Ultime Notizie dalla rete : Ceccardi Livorno La Ceccardi infiamma piazza Garibaldi IL TELEGRAFO Livorno Ceccardi contestata a Livorno dagli “antifascisti”. E Bobo Rondelli canta Imagine

La candidata del centrodestra in Toscana, Susanna Ceccardi, ieri sera ha subito una contestazione, a Livorno, da un gruppo di “antifascisti”. L’europarlamentare della Lega era andata a parlare, armata ...

Ceccardi irretisce i contestatori e sferza il quartiere popolare: "Chi continua a fregarvi dice che il nemico sono io"

Livorno, quartiere popolare. Decine di residenti scendono in strada per contestare duramente Susanna Ceccardi, ieri nell'ex cuore rosso della città labronica per la campagna elettorale: "Scema", "fasc ...

La candidata del centrodestra in Toscana, Susanna Ceccardi, ieri sera ha subito una contestazione, a Livorno, da un gruppo di “antifascisti”. L’europarlamentare della Lega era andata a parlare, armata ...Livorno, quartiere popolare. Decine di residenti scendono in strada per contestare duramente Susanna Ceccardi, ieri nell'ex cuore rosso della città labronica per la campagna elettorale: "Scema", "fasc ...