La Ceccardi a Livorno: «A sinistra vanno al golf club a mangiare le aragoste, non fatevi fregare» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tappa a Livorno di Susanna Ceccardi, che, dopo aver incontrato commercianti e aver effettuato un sopralluogo al porto, ha tenuto un comizio in piazza Garibaldi. Nel cuore del quartiere popolare, la candidata alla presidenza della Toscana per il centrodestra si è confrontata con i residenti della zona. Ha ascoltato «la rabbia di quanti denunciano spaccio, prostituzione e microcriminalità da vent’anni». Poi ha tenuto un acceso faccia a faccia con alcuni contestatori, chiamandoli «amici» e invitandoli anche a dire la loro dal megafono. Ceccardi: «Sono 70 anni che sentite sempre le stesse cose» «Non facciamo il gioco del Partito democratico che ci vuole mettere gli uni contro gli altri», ha detto la Ceccardi. «In Toscana c’è un problema ... Leggi su secoloditalia

repubblica : Ceccardi in tour elettorale, Bobo Rondelli le canta Imagine - Stefani12522161 : RT @Misurelli77: Il 'Susanna Ceccardi Disagio tour' Arriva a Livorno. Dove Bobo Rondelli fa un gesto di Chiara matrice terroristica Canta I… - sca_loredana : RT @AndreaMarano11: Livorno, piazza Garibaldi. Sta per cominciare il comizio di Susanna Ceccardi, che aveva definito “Imagine” di John Len… - RitaB66743159 : RT @claudio_2022: Sbagliano entrambi. Smettetela co sto cazzo di fascismo che non c'è. L'antifascismo usato dalla sx italiana dal 45 come u… - Tiziana68870127 : RT @AndreaMarano11: Livorno, piazza Garibaldi. Sta per cominciare il comizio di Susanna Ceccardi, che aveva definito “Imagine” di John Len… -