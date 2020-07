La cartella informatizzata deve (ancora) pazientare (Di mercoledì 15 luglio 2020) Già rinviata dalla primavera all'autunno di quest'anno, l'introduzione della misura sarà posticipata al 2021. Leggi su media.tio.ch

La data prevista per l'introduzione delle cartelle informatizzate dei pazienti (CIP) è già stata rinviata dalla primavera 2020 all'autunno. È ormai chiaro che i nuovi dossier dei pazienti non ...