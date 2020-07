La bomba d’acqua a Palermo ha causato due morti, le persone sono costrette a nuotare per strada | VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) La terribile notizia arriva da Palermo, dove due persone sono morte annegate in automobile. sono moltissimi i disagi registrati nel capoluogo siciliano in vari quartieri e in altri paesi della provincia. Due persone stavano attraversando un sottopasso di viale della Regione che, a causa della bomba d’acqua, era allagato. I due sono rimasti sommersi dalla pioggia insieme alla macchina. Due bambini, di cui il più piccolo ha soli nove mesi, sono stati ricoverati in ospedale in ipotermia. Anche loro – insieme ai genitori – erano rimasti bloccati in un sottopassaggio. LEGGI ANCHE >>> Uno studio italiano spiega perché in spiaggia siamo al sicuro dal Covid anche senza mascherina Il VIDEO della ... Leggi su giornalettismo

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - TgLa7 : #Bomba d'acqua a #Palermo, 2 vittime in auto sommersa - rtl1025 : ?? Una bomba d'acqua ha investito una vasta area della Sicilia. A #Palermo la situazione più drammatica: in alcuni s… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Bomba d’acqua a Palermo, due vittime in un’auto sommersa - 0x800a : RT @Corriere: Bomba d’acqua a Palermo, 2 persone morte annegate in auto -

