Kobo Nia, immagini e caratteristiche del nuovo e-reader economico (Di mercoledì 15 luglio 2020) Kobo ha introdotto a listino un nuovo e-reader economico, Nia, che con un prezzo di 99,99 euro, si inserisce al di sotto del modello Clara HD e diventa di fatto il modello più economico dell’intera gamma di soluzioni per lettura. Ovviamente, per mantenere il prezzo al di sotto dei 100 euro bisogna accettare alcuni inevitabili compromessi. In particolare, Nia ha un display da 6 pollici con una risoluzione leggermente inferiore a quello del Clara HD (212 PPI contro 300), un sistema di illuminazione perimetrale standard senza supporto alla tecnologia per la riduzione della luce blu, peso superiore di circa 8 grammi, scocca con finiture meno curate e processore leggermente meno potente. Troviamo dunque un display, come sempre di tipo E-Ink Carta, in grado di riprodurre abbastanza ... Leggi su ilfattoquotidiano

