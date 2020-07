Juventus Under 23, la nuova vita di Andrea Pirlo: l’ex Milan erede di Pecchia sulla panchina bianconera. Il suo staff… (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Juventus Under 23 guidata da Fabio Pecchia ha visto sfumare il sogno Serie B appena qualche giorno fa, dopo il pareggio maturato nella gara secca dei playoff promozione contro la Carrarese (2-2 il punteggio finale) che ha premiato nella gara secca la compagine toscana in virtù del miglior piazzamento in classifica centrato in regular season. L'ex collaboratore di Rafa Benitez sulle panchine di Napoli e Newcastle, inserito nella rosa dei profili papabili in qualità di prossimo allenatore del Palermo, ha di fatto concluso qui la sua esperienza sulla panchina bianconera. Pecchia è comunque riuscito a conquistare un trofeo, la Coppa Italia di categoria, riuscendo ad imporsi in finale contro la Ternana.Dalla prossima stagione il timone della ... Leggi su mediagol

