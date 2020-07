Juventus, Ronaldo dona la sua maglia autografata all’equipe medica cubana Henry Reeve (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, si è spesso reso protagonista di importanti iniziative benefiche e gesti da vero campione fuori dal campo e, anche questa volta, non è stato da meno. Il portoghese, infatti ha donato una sua maglia originale autografata e altri gadget, a ogni componente dell’equipe medica cubana ‘Henry Reeve‘ che, dal 23 marzo scorso, ha prestato servizio in un ospedale da campo a Crema, e poi in altre strutture della Lombardia e del Piemonte. La brigata Henry Reeve, candidata al Premio Nobel, dunque, ha ricevuto uno spontaneo omaggio dal cinque volte pallone d’oro, che ha fatto incidere sulle maglie anche la scritta ‘Si! ... Leggi su sportface

forumJuventus : #SassuoloJuve, oggi ore 21,45. Formazione GdS: 'Sarà 4-3-3 con in attacco Bernardeschi, Dybala e Ronaldo. In difesa… - UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ha segnato 60 goals in 83 partite con la maglia della Juventus ?? #UCL | @juventusfc - GoalItalia : ?? 10 luglio 2018 Tutto vero: Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus ?? - sportface2016 : #Juventus, #Ronaldo dona la sua maglia autografata all'equipe medica cubana #HenryReeve - TheMattDP10 : [BASTA!!! BASTA!!! NON PUÓ RESTARE ALLA JUVENTUS???] | SCONTRO FRA PARAT... -