Juventus, Platini non ha dubbi: “Dybala è diverso da me, lui è più… maradonesco nelle sue movenze” (Di mercoledì 15 luglio 2020) I tempi sono cambiati, il modo di giocare anche, ma non si tratta certo di un azzardo provare ad avvicinare Michel Platini a Paulo Dybala. Stesse presenze in bianconero (224 in tutte le competizioni) e stesso numero di gol segnati in Serie A (68 per entrambi), cifre singolari che avvicinano i due campioni juventini di epoche diverse. Emilio Andreoli/Getty ImagesInterrogato sulle qualità di Dybala, ‘Le Roi’ ha sottolineato la sua diversità dall’argentino, esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “le cifre sono una cosa, ma siamo diversi. Evito sempre i paragoni ma posso dire che è messo sicuramente meglio di me in una cosa: ha 40 anni di meno. Non che lo abbia visto tante volte, ma quando lo seguo mi piace, fa sempre belle cose. Dalla corsa, dal dribbling, dai movimenti, io sono ... Leggi su sportfair

Gazzetta_it : #Intervista a Michel #Platini: '#Dybala bravo e pulito, sarebbe piaciuto all’Avvocato. Io sono Platini, lui è... Si… - morenoAlmare : RT @FrancisJUnder12: Non ci sono pareri o discussioni Quando parla il Re, ci si alza e si fa silenzio - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Intervista a Michel #Platini: '#Dybala bravo e pulito, sarebbe piaciuto all’Avvocato. Io sono Platini, lui è... Sivorì' h… - FrancisJUnder12 : Non ci sono pareri o discussioni Quando parla il Re, ci si alza e si fa silenzio - FrancisJUnder12 : Non si sono pareri o discussioni Quando parla il Re si ascolta in silenzio. -