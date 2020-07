Juventus, i convocati di Sarri per il Sassuolo: c’è Bonucci (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Juve attraverso un tweet ha comunicato i calciatori convocati per la trasferta contro il Sassuolo, questi gli uomini scelti da Sarri: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral. Centrocampisti: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore. Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Douglas Costa, Higuain, Bernardeschi, Olivieri. Foto: profilo twitter Juve L'articolo Juventus, i convocati di Sarri per il Sassuolo: c’è Bonucci proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

