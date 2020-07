Juve si ferma con Sassuolo, vince la Roma. Fiorentina ok a Lecce (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juve si ferma a Reggio Emilia contro il Sassuolo e recupera un'altra partita chiudendola sul 3-3. La Fiorentina espugna Lecce e vince 3-1, la Roma batte il Verona 2-1 e consolida il quinto posto mentre Udinese e Lazio chiudono sullo 0-0. Questi i risultati delle quattro partite disputate alle 21.45. Il Sassuolo pareggia con la Juve 3-3 e tiene viva la lotta scudetto. Al Mapei Stadium gol e spettacolo. Nel primo tempo Danilo sblocca il match al 5', poi Higuain raddoppia all'11' e Djuricic accorcia le distanze al 29' dopo tre interventi super di Szczesny. Nella ripresa i neroverdi ribaltano il risultato con Berardi (51') e Caputo (54'), poi un colpo di testa di Alex Sandro (64') rimette tutto in parità.Viola devastanti nel ... Leggi su ilfogliettone

Il Sassuolo ferma la Juventus sul 3-3 e si regala ancora una speranza di raggiungere l'Europa. I bianconeri di Sarri, invece, fanno un piccolo passo in avanti verso lo Scudetto anche se il tecnico del ...

Inzaghi: "A Udine ci è mancato solo il guizzo giusto"

Ci ha provato fino alla fine, la Lazio. Con impegno, coraggio e voglia, senza però riuscire a portarsi a casa una vittoria che manca da due settimane. «Ci è mancato il guizzo giusto», sintetizza Inzag ...

