Juve, Platini: "Dybala diverso da me, ricorda Sivori. Sarebbe piaciuto tanto all'Avvocato" (Di mercoledì 15 luglio 2020) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex presidente della Uefa elogia la Joya , allontanando però i paragoni: 'Abbiamo le stesse presenze e gli stessi gol in campionato con la maglia bianconera? ... Leggi su sport.sky

forumJuventus : GdS: 'Dybala raggiunge Le Roi a 224 gare nella Juve'. Platini lo incorona: 'È forte, fa sempre cose belle, ma siamo… - Rick_JTime : #sassuolojuventus DEVE essere la partita di #Dybala??, che supererà #Platini in presenze e, possibilmente, come nume… - CarloAl87550029 : @silviajuve71 @BiRaskolnikov @PauDybala_JR Io sono “nato”con la Juve di Platini, dice Bonini correva anche per lui.… - sportli26181512 : Dybala raggiunge Platini e la Juve lo blinda: il rinnovo di contratto è a un passo: Stasera raggiungerà Michel Plat… - cmdotcom : #Dybala raggiunge #Platini e la #Juve lo blinda: il rinnovo di contratto è a un passo -