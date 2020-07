Jonathan Galindo: quale verità si cela dietro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il personaggio di cui vi parliamo oggi riguarda prevalentemente i paesi di lingua spagnola. La storia di Jonathan Galindo iniziò qualche anno fa, precisamente nel 2017. All’epoca cominciarono ad arrivare alla polizia numerose segnalazioni da parte di genitori e insegnanti di un misterioso individuo attirante l’attenzione dei ragazzi tramite i suoi profili Facebook e Tik Tok. Il tizio promuoveva sfide mortali, alla stessa stregua del Blue Whale. Come informa lo youtuber Fiamma di Prometeo, i primi rapporti riguardanti Jonathan Galindo risalgono al 9 gennaio 2017, il primo a menzionarlo fu uno youtuber messicano di nome Rey Del Random. Jonathan Galindo si presentava come un profilo social, che faceva passare notti insonni alla gente. Rey Del Random decise di ... Leggi su quotidianpost

ligi_p : @ColuiDi @rekotc @luigidimaio ah il suo amico Jonathan galindo, ne è fiero. - solincos : RT @cicap: Jonathan #Galindo.Sotto questo nome si celerebbe un individuo con manie di stalking che inizia a giocare con i ragazzi sui socia… - ilfaroonline : Jonathan Galindo, la pericolosa sfida social arriva a Latina: il Garante lancia l’allarme - nishinoyanoya : Oggi mi sveglio con l'obbiettivo di rimorchiare Jonathan Galindo - infoitinterno : Jonathan Galindo, il folle gioco dell'estate arriva a Latina. Prime denunce | Luna Notizie - Notizie di Latina -

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Galindo

IlFaroOnline.it

Latina – Si sta diffondendo la paura per un nuovo presunto gioco online che coinvolge i più giovani e spinge all’autolesionismo. Tre sono i casi accertati in provincia di Latina, ma diverse le segnala ...I casi sono distribuiti nel Comune di Latina (1) e nel Comune di Minturno (1)» spiega il bollettino Asl, il numero 127 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. In particolare, la bimba è… Leggi ...