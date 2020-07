Johnny Depp voleva far esaminare il DNA delle feci trovate nel letto: "Era disgustato" (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'agente immobiliare dell'attore racconta che Johnny Depp aveva l'intenzione di testare il DNA delle feci trovate a letto e aveva dato anche un particolare soprannome alla moglie. Johnny Depp aveva pensato di far effettuare il test del DNA alle feci che gli aveva fatto trovare la sua ex-moglie Amber Heard nel letto coniugale: lo ha rivelato il suo agente immobiliare alla High Court di Londra, dove Depp ha citato in giudizio The Sun per un articolo nel 2018 che lo ha definito un "picchiatore di mogli". La rivelazione era stata fatta pochi giorni fa: Johnny Depp sostiene che Amber Heard ha defecato nel suo letto, oggi l'argomento è stato ripreso da ... Leggi su movieplayer

