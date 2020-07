Johnny Depp nei guai, persi 650 milioni di dollari: la testimonianza dell’attore (Di mercoledì 15 luglio 2020) Grossi guai per uno degli attori hollywoodiani più apprezzati e riconosciuti al mondo: Johnny Depp, reso celebre dalla saga dei Pirati dei Caraibi e numerose altre pellicole. In questi giorni si sta tenendo un processo per diffamazione: Johnny Depp accusa il quotidiano The Sun per i termini usati contro di lui nella controversa vicenda della ex moglie Amber Heard. Durante la sua testimonianza, Depp ha anche raccontato di come abbia perso oltre 650 milioni di dollari. Johnny Depp, il processo per diffamazione a The Sun La vicenda è nota da qualche anno, ossia da quando la fama di Johnny Depp è stato accusato di violenza nei confronti della ... Leggi su thesocialpost

