Jeremias Rodriguez si è fidanzato sui social spunta la foto della coppia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Jeremias Rodriguez non è più single e ai follower presenta Deborah Togni con cui fa coppia da qualche tempo. “Quanto è bello dire grazie?” scrive mostrando per la prima volta uno scatto di coppia. Sono a Napoli e si scambiano cuoricini e baci social. Insieme sono stati fotografati in hotel abbracciati e in barca al largo di Capri. Le sorelle approvano a giudicare dai like e i follower pure. Lei si è affrettata a rendere privato il profilo per evitare le domande dei curiosi, ma pare che Deborah sia un’assistente di volo e che abbia conosciuto Jeremias per caso. Tra loro sarebbe subito scattato il colpo di fulmine e la coppia si sarebbe presentata insieme alla festa di compleanno di Gianmaria Antinolfi, nuovo ... Leggi su people24.myblog

