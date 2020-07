Javier Tebas: “Tas inadeguato, il Manchester City ha violato il fair play finanziario” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Tutti sanno che il City ha violato le regole del fair-play finanziario. Il TAS ha dimostrato di non essere all’altezza: quando sono stati puniti dalla UEFA, non c’è stata sorpresa tra noi addetti ai lavori“. Queste le dichiarazioni di Javier Tebas a proposito della decisione del Tas di annullare la squalifica del Manchester City per violazione delle norme del fair play finanziario. “Mi piacerebbe vedere la documentazione ufficiale. Quando ci riuscirò, esprimerò le mie convinzioni a Guardiola. Il City, negli ultimi 5 anni, è la squadra che ha speso di più insieme al PSG e non lo ha fatto con le proprie risorse, come fa per esempio il ... Leggi su sportface

"Tutti sanno che il City ha violato le regole del Fair-Play finanziario. Il TAS ha dimostrato di non essere all'altezza: quando sono stati puniti dalla UEFA, non c'è stata sorpresa tra noi addetti ai ...

Il TAS di Losanna ha deciso di non estromettere il Manchester City dalle competizioni europee per le prossime due stagioni, infliggendo al club inglese soltanto una multa di 10 milioni di euro. Tale d ...

