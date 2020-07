Italy Immigration News: un gruppo facebook organizza gli sbarchi? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Messaggero racconta oggi di un’indagine su una pagina che sembra dare indicazioni turistiche e culturali sul nostro Paese, ma che invece viene tenuta sotto stretto controllo dalla forze dell’ordine, in considerazione del fatto che parecchi viaggi vengono gestiti attraverso le indicazioni offerte da quel canale: “Italy Immigration News”, un gruppo che ha meno di settemila membri: Ci sono numeri di telefono, luoghi di partenza, tragitti, costi e, in alcuni casi, anche dove effettuare i bonifici: da 2000 a 4000 euro, a seconda delle distanze da percorrere. Scorrendo i post ci si accorge che chi frequenta queste pagine usa soltanto l’arabo e il russo, a seconda della tratta, e se si arriva passando per la Grecia, la Turchia, ... Leggi su nextquotidiano

ROMA – Tre persone sono accusate di far parte di una organizzazione con punto di riferimento in Ghana. L’organizzazione, secondo le accuse, favoriva l’espatrio con documenti falsi di persone verso l’I ...

