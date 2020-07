Italia, spaventosa tromba d’aria: paura tra la popolazione. Il Video (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nell’ambito dei forti temporali che si sono abbattuti nel pomeriggio in Sicilia, si è sviluppato persino un tornado che ha colpito un’area molto interna della piana di Catania. #Video ALLA FINE DELL'ARTICOLO Il vortice ha scatenato nella sua furia nelle campagne non lontano da Mineo. Il filmato, che si è diffuso in rete (il Video è di Loredana Nolfo), testimonia la forza incredibile del turbine d’aria. La colorazione marroncina deriva dal fatto che il vortice è transitato in terreni estremamente aridi, risucchiando così parecchia polvere e terra dal basso. Nel suo transito, il tornado ha interessato aree rurali coinvolgendo anche alcune strutture e fattorie, provocando ingenti danni e sradicando lamiere. Se solo si fosse sviluppato in un’area urbana, ci ... Leggi su howtodofor

nonrispondere : @agambella @marco_gervasoni @Capezzone @LaVeritaWeb 34 miliardi su 1400 miliardi di euro sono una cifra spaventosa… - zuccaro_sonia : @N037591 @MarySpes Di tumore muoiono - solo in Italia - all'incirca 500 persone al giorno. È una cifra spaventosa di cui non si parla mai. - sugoeppasta : @paxromanaX @PinoMartino03 @matteosalvinimi cosa dicono in giro per il mondo dell'italia. Lì non c'è l'informazione… - Stefani20592402 : In ISTRAELE UNA FOLLA SPAVENTOSA CHE CHIEDE DENARO X LE ATTIVITA'COMMERCIALE..E'IN ITALIA CHE ASPETTANO ??? - Frafavaro49 : Molta parte dell'Italia di buon senso confida in te per cambiare questa situazione spaventosa ?@Pres_Casellati? GRA… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia spaventosa Coronavirus, l'OMS: "Italia e Spagna hanno ribaltato una situazione spaventosa" El Itagnol Migranti: Caritas, da Francia 100 respingimenti al giorno

(ANSAmed) - ROMA, 15 LUG - La Caritas Intermelia di Ventimiglia ha denunciato che quotidianamente circa 100 migranti vengono respinti alla frontiera dalle autorità francesi. VENTIMIGLIA - Sono 130 i m ...

Migranti, Lillo Pisano: "Razzismo al contrario, si aiutano gli immigrati e si abbandonano gli agrigentini"

Il dirigente nazionale del partito della Meloni senza peli sulla lingua: "Basta più navi quarantena, serve solo il blocco navale. Si gioca con la salute dei siciliani" Il dirigente nazionale di Fratel ...

(ANSAmed) - ROMA, 15 LUG - La Caritas Intermelia di Ventimiglia ha denunciato che quotidianamente circa 100 migranti vengono respinti alla frontiera dalle autorità francesi. VENTIMIGLIA - Sono 130 i m ...Il dirigente nazionale del partito della Meloni senza peli sulla lingua: "Basta più navi quarantena, serve solo il blocco navale. Si gioca con la salute dei siciliani" Il dirigente nazionale di Fratel ...