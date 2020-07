Italia poco attrattiva? Per 50% italiani colpa di tasse e burocrazia (Di mercoledì 15 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La crisi economica e finanziaria che ha travolto il nostro Paese a seguito dell’emergenza Covid19 e alle conseguenze del lockdown ha colpito tutti indistintamente, dalle piccole imprese ai colossi finanziari, con notevoli crolli in borsa durante il periodo di chiusura forzata. La scarsa attrattività dell’Italia tra gli investitori esteri, però, è un problema presente anche in periodi pre Covid19. Infatti, per oltre la metà degli Italiani, le problematiche principali degli scarsi investimenti esteri risiedono nell’eccessiva burocrazia e nell’elevato carico fiscale del nostro Paese. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research. Questo pensiero è condiviso in modo trasversale tra tutti gli schieramenti politici. L’effetto Covid19, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

FratellidItalia : Capitale, Rampelli: Da ‘gente de fogna’ a ‘gente da poco’ offesa Grillo a romani resta, come il benservito alla Rag… - matteosalvinimi : Trova le differenze: i tre governatori d'Italia più apprezzati tutti della Lega, i tre peggiori tutti eletti del PD… - PaoloRomanelli1 : @davidegrandi63 @kio_avalon @fabfazio Ma possibile che non usiate il cervello? Leggete e informatevi. In Brasile so… - alepapini11 : RT @doluccia16: Ora i dem sinistri dicono che gli attuali casi di covid in Italia, se sono nostrani o sono d'importazione, poco importa. St… - tubilando12 : Prima il #redditodicittadinanza Adesso i #Benetton fuori da #Autostrade. Tra poco il taglio dei parlamentari (o al… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia poco Italia poco attrattiva? Per 50% italiani colpa di tasse E burocrazia SardiniaPost Terracina, l’ascia di guerra sull’unità del centrodestra. Marcuzzi: “Caringi e Forza Italia usciti allo scoperto”

Il centrodestra, o meglio la sua unità, a Terracina sembrano destinato a restare una chimera. L’ascia di guerra che sull’onda del dialogo e del confronto sembra essere tutt’altro che sepolta. Nelle ul ...

Germania, medicina alternativa e profughi: così il Covid alimenta vecchie e nuove fake news

Il Covid ha dato impulso a canali di disinformazione che erano già esplosi durante la crisi dei migranti: i loro punti di riferimento sono il mondo dell'ultradestra e la Russia BERLINO - A fine marzo, ...

Il centrodestra, o meglio la sua unità, a Terracina sembrano destinato a restare una chimera. L’ascia di guerra che sull’onda del dialogo e del confronto sembra essere tutt’altro che sepolta. Nelle ul ...Il Covid ha dato impulso a canali di disinformazione che erano già esplosi durante la crisi dei migranti: i loro punti di riferimento sono il mondo dell'ultradestra e la Russia BERLINO - A fine marzo, ...