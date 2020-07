Itala Pilsen (Birra Peroni) omaggia i negozianti di Padova con 12 mila bottiglie (Di giovedì 16 luglio 2020) Itala Pilsen, dal 1919 storico marchio di Padova ora di proprietà di Peroni, ha deciso di regalare 12.000 bottiglie della sua Birra non pastorizzata ai negozianti della sua città Natale, coinvolgendo ben 500 punti vendita di Padova. Itala Pilsen è naturalmente molto legata al territorio essendo nata e prodotta qui, ci sembrava quindi doveroso trovare un modo per far sentire la nostra vicinanza ai Padovani e in particolar modo alle attività che hanno subito perdite importanti nel periodo del lockdown. È un piccolo gesto che speriamo davvero possa essere d’aiuto per l’inizio di una nuova fase.” Queste le parole di augurio di Vittoria Carroccia, ... Leggi su winemag

