Iran, nuovo incendio sospetto nei cantieri navali sul Golfo Persico: in fiamme sette navi. La pista dei cyber-attacchi israeliani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un nuovo sospetto sabotaggio a strutture strategiche dell’Iran. Dopo le misteriose esplosioni che si sono susseguite da inizio luglio, almeno sette navi hanno preso fuoco nei cantieri navali di Delvar Kachti, nel porto sudoccidentale di Buhsher, sul Golfo Persico. A riferirlo è l’agenzia di stampa locale Irna che ha anche precisato che non ci sono vittime, mentre è ancora attesa una comunicazione da parte dei vertici della Repubblica Islamica. I pompieri sono al lavoro per cercare di domare le fiamme nella zona meridionale del porto, dove si segnalano fitte nubi di fumo nero. L’episodio, ancora tutto da ricostruire, fa parte di una serie di esplosioni e presunti sabotaggi che hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano

