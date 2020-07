Iran, confermata la condanna a morte per tre giovani manifestanti che parteciparono alle proteste contro il caro benzina (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Corte Suprema dell’Iran ha confermato la condanna a morte per tre cittadini Iraniani. Saeed Tamjidi, 26 anni, Mohammad Rajabi, 28, e Amirhossein Moradi, 26, erano stati arrestati durante le proteste del novembre scorso contro il caro benzina e la profonda crisi economica che ha investito il Paese in seguito delle sanzioni americane. Le confessioni – hanno riferito i loro avvocati – sono state estorte in condizioni aberranti. I gruppi per i diritti umani hanno stimato che durante quelle proteste almeno 300 manifestanti sono stati uccisi e altri 7000 arrestati. Rajabi e Tamjidi avevano chiesto asilo in Turchia e dopo aver trascorso alcune settimane in un campo profughi a fine dicembre sono stati ... Leggi su open.online

