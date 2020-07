iPhone 12 avrà un nuovo cavo intrecciato (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Foto: Weibo)Ci sono fortissime probabilità che iPhone 12 sarà ricordato più per quanto è cambiata la dotazione di accessori in scatola piuttosto che per le migliorie a livello di hardware e funzionalità. L’ultima indiscrezione riguarda l’unico altro oggetto oltre allo smartphone a essere offerto da Apple ovvero il cavo usb-lightning, che secondo quanto viene anticipato da fonti affidabili su Weibo sarà di tipo intrecciato. Via le cuffiette EarPods, via anche il caricatore: la futura confezione d’acquisto di iPhone 12 sarà sottile e leggera con pochissima manualistica e soltanto due elementi. Appunto oltre allo smartphone verrà incluso il cavo che permetterà di collegare il dispositivo al computer così come alla ... Leggi su wired

melanews : Si dice che l’iPhone 12 avrà nella confezione un nuovo cavo Lightning rivestito - focusTECHit : iPhone 12 avrà una batteria più piccola rispetto a quella di iPhone 11 - | - rolandoroccando : RT @ispazio: L’iPhone 12 di Apple avrà un obiettivo fotografico di fascia alta | Rumor - il_leoliberale_ : @Wittrue @vlarcinese @carlogubi @BortolonMatteo @martafana @lavoceinfo @AndreaRoventini @AlRobecchi @AleGuerani… - CarlottaMiller_ : Qualcuno Vuole ancora scoreggiar No perché ho visto minnezza cane Orlando iPhone Tajani con la toffa. E agon che s… -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone avrà De Giovanni su Camilleri, il racconto di Veronesi sullo Strega: «La Lettura» è oggi in anteprima nell’App Corriere della Sera