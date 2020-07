Invitalia: Bagnoli, via alla rimozione dell’amianto. Nel 2021 la gara per la bonifica di idrocarburi e diossina (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Il cantiere è stato consegnato alla ditta appaltatrice il 13 luglio formalmente da quella data decorrono i 471 giorni di durata delle attività dell’appaltatore, quindi l’intesa area sarà liberata dall’amianto alla fine”. È questa la situazione dell’area ex Italsider di Bagnoli descritta all’Ansa da Claudio Collinvitti, program manager del progetto Bagnoli per Invitalia, che descrive il via alle bonifiche dall’eternit che erano state rallentate dal covid 19. “Il raggruppamento di imprese – spiega Collinvitti – sta elaborando or il piano di lavoro da portare all’Asl, poi porterà nell’area le attrezzature per il cantiere in attesa dell’ok al piano di lavoro. La prima fase prevede la ... Leggi su ildenaro

ildenaro_it : #Invitalia: #Bagnoli, via alla #rimozione dell’#amianto. Nel 2021 la #gara per la #bonifica di #idrocarburi e… - mattinodinapoli : Bagnoli, Invitalia incontra i comitati per illustrare il piano di bonifica - MoniShantiRani : RT @ItalianPolitics: @MaxRibaudo Forse perché definito quale “dalemiano”, perché dalla tolda di comando di Invitalia ha «curato la reindust… - ItalianPolitics : @MaxRibaudo Forse perché definito quale “dalemiano”, perché dalla tolda di comando di Invitalia ha «curato la reind… -

Ultime Notizie dalla rete : Invitalia Bagnoli Rilancio Bagnoli, Invitalia ha incontrato a Napoli i comitati di quartiere InvItalia Spadafora “Olimpiadi Milano-Cortina saranno straordinarie”

"Il cantiere è stato consegnato alla ditta appaltatrice il 13 luglio formalmente da quella data decorrono i 471 giorni di durata delle attività ...

Invitalia: Bagnoli, via alla rimozione dell’amianto. Nel 2021 la gara per la bonifica di idrocarburi e diossina

"Il cantiere è stato consegnato alla ditta appaltatrice il 13 luglio formalmente da quella data decorrono i 471 giorni di durata delle attività ...

"Il cantiere è stato consegnato alla ditta appaltatrice il 13 luglio formalmente da quella data decorrono i 471 giorni di durata delle attività ..."Il cantiere è stato consegnato alla ditta appaltatrice il 13 luglio formalmente da quella data decorrono i 471 giorni di durata delle attività ...