Intesa Sanpaolo: 10 milioni a Harmont & Blaine con garanzia SACE (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – Harmont & Blaine ha ottenuto da Intesa Sanpaolo un finanziamento di 10 milioni di euro, garantito in tempi brevi da SACE tramite garanzia Italia, lo strumento del Decreto Liquidità destinato al sostegno delle imprese italiane colpite dall’emergenza Covid-19. Il finanziamento, come previsto dal Decreto, è finalizzato – si legge nella nota – a sostenere il costo del personale, a finanziare gli investimenti e sostenere il circolante. “Siamo molto soddisfatti che, con il supporto di Intesa Sanpaolo, e tra le prime in Campania, la nostra azienda sia riuscita ad ottenere in tempi rapidi questo finanziamento a dimostrazione della consolidata affidabilità ... Leggi su quifinanza

