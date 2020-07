Inter, non solo Emerson: nuovo nome per la corsia sinistra - Occhi in Brasile (Di mercoledì 15 luglio 2020) In pole c'è Emerson Palmieri, primo nome sulla lista di Marotta ma come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' l'Inter si guarda attorno. ! Va segnalata la candidatura di Carlos Augusto, esterno ... Leggi su calciomercato

Gazzetta_it : #Inter-Torino Bastoni cerca il pallone col braccio: stavolta il rigore non viene fischiato - Inter_Women : ?? | NOVITÀ Nuovi volti tra le nostre #InterWomen! Non vedete l'ora di vederle in azione? - pisto_gol : RBenitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, RMancini, FDe Boer, Vecchi, Pioli, Spalletti, ACont… - Fudge_93 : @Crisi_inter_ @FusatoRiccardo Su questo avrei da ridire. Ricordo bene quando sputava sull'inter perche non si andav… - Dome689 : @uomo_duff @Bubu_Inter Klopp che se era qui in Italia, sarebbe stato impalato il primo anno (ottavo), non ci sono s… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter non All'Inter servono solo dei leader vincenti e non l'ennesima rivoluzione Calciomercato.com Intervista ad Andrea Ubbiali per iGossip.it: valori, ideali, lusso, moda, creazioni e carriera

Quindi non esistono momenti magici nel nostro lavoro, perché ogni giorno lo vivi intensamente. Poi ovvio esistono momenti estremamente magici come quando mi hanno chiesto di partecipare a Cannes e a ...

Inter, Julio Cesar, Bergomi, Cambiasso e Milito entrano nella Hall of Fame del club

Ha quattro nuovi nomi la Hall of Fame dell'Inter: a comunicarli è stata la stessa società nerazzurra, sulla base di centinaia di migliaia di preferenze espresse dai tifosi nerazzurri in ogni angolo de ...

Quindi non esistono momenti magici nel nostro lavoro, perché ogni giorno lo vivi intensamente. Poi ovvio esistono momenti estremamente magici come quando mi hanno chiesto di partecipare a Cannes e a ...Ha quattro nuovi nomi la Hall of Fame dell'Inter: a comunicarli è stata la stessa società nerazzurra, sulla base di centinaia di migliaia di preferenze espresse dai tifosi nerazzurri in ogni angolo de ...