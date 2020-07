Inter, Mazzola: “Eriksen mi piace, lo terrei senza pensarci” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nonostante il periodo difficile, Christian Eriksen riceve l’endorsement di Sandro Mazzola che lo ha elogiato ai microfoni di TMW: “Mi piace come giocatore, i motivi per il quale non rende sono difficili da trovare anche se mi sembra strano che non si stia adattando – sottolinea Mazzola che prova ad individuarne uno dei motivi – Forse sta sentendo il peso della maglia dell’Inter, questo nonostante la grande esperienza. In un ambiente nuovo tutti ti guardano ed hanno determinate aspettative su di te. Comunque lo terrei senza problemi”. Ha detto Mazzola che ha poi auspicato un secondo posto per i nerazzurri qualora dovessero tenere duro. Leggi su sportface

