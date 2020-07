Inter Kanté, i nerazzurri ci provano per il centrocampista francese (Di mercoledì 15 luglio 2020) Inter Kanté, i nerazzurri ci provano per il centrocampista francese. Sarà un colpo ambizioso, ma può essere il profilo giusto per Conte La vittoria sul Torino ha portato un po’ di sereno in casa Inter, ma ora bisogna pensare anche alla volata finale per chiudere al meglio questa stagione. Nel frattempo i nerazzurri si sono mossi anche sul mercato: stando a quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, i nerazzurri vogliono assolutamente arrivare a Kanté. Il francese del Chelsea sembra essere il profilo ideale per il centrocampo nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

