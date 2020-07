Inter, il Manchester United scarica Sanchez ma la trattativa resta difficile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Telegraph, i Red Devils avrebbero aperto alla cessione dell'attaccante per racimolare un tesoretto per tentare l'assalto a Jadon Sancho del ... Leggi su interdipendenza

CiccoPa82 : @Thankilpin Milan-Steaua 4-0 Milan-Barcellona 4-0 Milan-Manchester 3-0 Citazione doverosa per Cesare Maldini Milan-Inter 6-0 - CharlesOnwuakpa : È uscita la 03x37 de @Il_TerzoUomo: facciamo il punto su Inter e Atalanta, la promozione del Benevento ed i miglior… - il_elliott : Prende la parola Rossi e dicce che il modello inglese di Gazidis non funziona perche ha fallito anche Bolingbroke n… - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: SM - Inter-Manchester United, doppio intreccio di mercato. Skriniar sacrificato? - - it_inter : Nella lista di mercato del Manchester City c'è anche #Lautaro, considerato l'erede di #Aguero Gds -