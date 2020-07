Inter, Conte alla vigilia della Spal: “Servono entusiasmo e voglia che ho visto con Torino” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato ai media ufficiali dell’Inter alla vigilia della trasferta in casa della Spal, valevole per il trentatreesimo turno della Serie A 2019/2020. Il tecnico nerazzurro chiede continuità ai suoi giocatori, reduci dalla vittoria a San Siro con il Torino nell’ultima giornata: “Dobbiamo scendere in campo con la voglia e l’entusiasmo mostrati con il Torino, tre punti sarebbero molto importanti. I numeri testimoniano che la squadra sta facendo ottime cose, devono essere uno stimolo per continuare così e fare anche meglio.” Quella con la Spal è praticamente una sfida testa-coda, ma Conte chiede massima ... Leggi su sportface

Inter : ?? | FORMAZIONE #InterTorino, ecco gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Le vittorie servono per dare certezze ed entusiasmo, soprattutto ai calciatori' ??? L'analisi… - SkySport : Inter, Allegri il nome per la panchina se Conte dirà addio - Dome689 : RT @Inter: ??? | INTERVISTA L'approccio alla trasferta di Ferrara e le condizioni di Moses, Barella, Sensi, Lukaku e Vecino nelle parole di… - Super__Marti : RT @Inter: ??? | INTERVISTA L'approccio alla trasferta di Ferrara e le condizioni di Moses, Barella, Sensi, Lukaku e Vecino nelle parole di… -