Inter: Bergomi, Cambiasso, Julio Cesar e Milito nella Hall of Fame 2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Alberto Milito i quattro vincitori della Hall of Fame 2020 dell’Inter. Il verdetto è arrivato in seguito ai tanti voti dei tifosi Interisti di tutto il mondo, che hanno scelto i quattro vincitori di questa edizione dell’evento sponsorizzato da Pirelli. “‘E’ un grandissimo onore vedere il mio nome accostato a quello dei campioni che hanno scritto la storia dell’Inter” – ha affermato Diego Milito. Leggi su sportface

