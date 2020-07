Infortunio Paquetà: risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro (Di mercoledì 15 luglio 2020) Infortunio Paquetà: il giocatore del Milan ha accusato un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro Stefano Pioli ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Parma. Non è presente nell’elenco Lucas Paquetà. Il calciatore brasiliano ha accusato un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro che lo terrà ai box per il match di stasera. Il giocatore sarà sottoposto ad esami strumentali nei prossimi giorni per capire l’entità dell’Infortunio avuto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

