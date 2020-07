Infortunio Paquetà, il centrocampista out contro il Parma (Di mercoledì 15 luglio 2020) Infortunio PAQUETA’ – Il Milan non potrà contare su Paquetà per la partita di campionato contro il Parma. Il calciatore brasiliano non sarà del match per un risentimento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La stagione di Paqueta non è stata di certo entusiasmante, troppi passaggi a vuoto per un calciatore di sicuro talento, ma che non è riuscito a convincere. Saelemaekers squalificato non sarà del match. Ecco i convocati Portieri: Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma. Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Romagnoli. Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Olzer. Attaccanti: Colombo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Infortunio #Paquetà, il centrocampista out contro il Parma - - simo9588 : L’infortunio di Paquetá credo sia opera di tutte le maledizioni che gli ho tirato nelle ultime partite. - fantaconsiglio : Non convocati per infortunio ?? • Mirante • Fazio • Paquetà • Toljan #Fantacalcio - gio_figo : RT @Daniele39091477: Capisco che lo reputiate scarso, capisco che sta giocando male, che lo abbiamo pagato troppo, che vi sta antipatico, m… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ???? #Milan, due cambi di formazione per il #Parma: c’è Biglia a centrocampo Paquetá out per infortunio ???? -